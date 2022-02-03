Türkiye'de birçok camide Regaip Kandili idrak edildi

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:14

Gaziantep'te de kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

- Kilis

İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, namaz öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek, dua etti.

Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

- Malatya

Malatya'da kent merkezindeki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okundu.

Battalgazi İlçe Müftülüğü Vaizi Şahmurat Kaya, üç ayların önemini anlatarak, bu aylarla ilgili hadislerden örnekler verdi.

Camide yatsı namazı kılındı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulucami'de yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, üç ayların önemine değinerek, Regaip Kandilini hayırlara vesile olmasını diledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdülhamithan Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.