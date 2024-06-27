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Türkiye'de bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Anıtkabir'i ziyaret etti

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Türkiye'de bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Karis, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Karis, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Karis, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına çelenk bırakma şerefine nail oldum. Estonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti dost ve müttefiktir ve biz 100 yıllık iyi ilişkilerle diplomasi tarihini paylaştık. İyi ve dostane ilişkimizin daha da gelişeceğini ve güçleneceğini ümit ediyorum."

Cumhurbaşkanı Karis, ardından Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

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