Türkiye'de corona virüsü hangi ilde? Corona virüsü yayılma haritası nasıl takip edilir?

13 Mart 2020 Cuma 09:36 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:36

Corona virüsü yayılma haritası güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de corona virüsü hangi ilde? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. Corona virüsüne dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE?

Bakan Koca Corona Virüs'ün hangi ilde görüldüğü sorusuna 'Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum.'dedi.

CORONA VİRÜSÜ YAYILMA HARİTASI

12 Mart Perşembe günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 134 bini aştı, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bine yaklaştı. Hastalığın yayılışı bir çok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısına, yiyecek stoklarına yönelmeye yol açtı.

Coronavirus.app HARİTASI

Coronavirus.app haritasında salgının haritası ülke ülke takip edilebiliyor. Abone ol seçeneğine tıklandığında haritadaki tüm değişiklikler kullanıcıya bildirim olarak ulaşabiliyor, haritadaki değişiklikler mail adresine de gönderilebiliyor.

İLK KEZ ARALIK AYINDA GÖRÜLDÜ

İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un "korona"nın co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi "disease" sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

Corona virüsü ikinci kez nerede görüldü? Türkiyede ikinci corona virüsü kimde çıktı?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı.

Hastalığın, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün.

Ama bazı araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.

Çinli bilim insanları, bazı kişilerin belirtiler görülmeden de enfeksiyonu yaydıkları uyarısında bulunuyor.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Coronavirüs belirti veren bir hastalıktır. “Corona virüs” ya da “Corona virüsü” olarak da geçen coronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, kas eklem ağrısı boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık.