18 Mart 2020 Çarşamba 08:07 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:07

Dünya son 30 yılda SARS ve MERS'in ardından üçüncü kez corona virüsü salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı. İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan corona virüsü milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor. Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Corona virüsünden ölen kişi kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'de 98 kişide corona virüsü testleri pozitif çıktı.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLEN KİŞİ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsten dolayı ilk kez bir hastayı kaybettiklerini ifade etti. Türkiye'de corona virüsünden hayatını kaybeden kişi sayısı 1 oldu.

CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLEN KİŞİ KAÇ YAŞINDA?

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs, milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.

Virüs, tüm çabalara karşın yayılmaya devam ediyor. Halen ölüme yol açma riski yaklaşık yüzde 3 olarak belirtiliyor. Bu oranın, bir tür koronavirün 2003 yılında neden olduğu SARS salgınına göre daha düşük olduğunun altı çiziliyor. Buna karşılık, virüsün bu defa daha hızlı yayıldığı, daha kısa sürede daha çok insana bulaştığı vurgulanıyor.

Kovid-19 için ülkeler tedbirlerini aldı ve gelişmelere göre tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Tedirginlik yaratan virüse ilişkin doğru bilgi edinilmesi sağlığın korunması için önem taşıyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Bulaşma, hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma olduğu yönünde bilgiler yer alıyor.

Diğer solunum yolu virüsleri gibi Kovid-19 da hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ya da burnunu temizlemesi sırasında saçılan parçacıkların solunması ile bulaşıyor.

Bu yolla bulaşma, genellikle hasta kişiyle 1 metreden daha yakın mesafeli temas sonucu gelişiyor. Ayrıca, hasta bir kişinin temas ettiği yüzeylere dokunma ve daha sonra dokunan el ile ağız, burun ya da göze temas yoluyla da bulaşma riski bulunuyor.

Yeni koronovirüs enfeksiyonu açısından risk altında bulunanlar, hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları olarak belirtiliyor.