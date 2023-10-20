Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrenciler yaşadıkları üzüntüyü tarif etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan Filistinli uluslararası öğrenciler, sürekli ülkelerinden gelecek yeni bir haber beklediklerini belirterek, hayatlarına devam edemediklerini söyledi.

Türkiye'de eğitim alan Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki olaylardan nasıl etkilendiklerini AA muhabirine anlattı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Heba Musallam, Gazze'deki insanların her türlü yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Öğrenci olduğum için şimdi çok fazla yardım yapamıyorum ama çok dua ediyorum." dedi.

Bölgedeki saldırılardan doğrudan etkilenmediğini belirten Musallam, "Bazen onların yerinde olmak istiyorum, burada güvende olduğum için kendimi suçlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Musallam, çatışmalar başladığından beri yeterli uyuyamadığını ve telefonundan sosyal medya hesaplarını sildiğini aktararak, "Çoğu Filistinli tüm hayatını böyle geçiriyor. Bu, 75 yıldan fazla süren bir sıkıntı, yani çoğumuz için bu hayat normal bir şey oldu." diye konuştu.

"SAVAŞI DURDURMALIYIZ. HEPİMİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümünde doktora öğrencisi Dina Aqra, gün içinde yaptığı tek şeyin haberlerden ülkesinin durumunu takip etmek olduğunu belirterek, "Hayata devam edemiyoruz." dedi.

Doğru haber kaynaklarını takip etmenin bu dönemde çok önemli olduğuna işaret eden Aqra, "Batı medyasından ve İsrail tarafından çok fazla yalan haber yayımlanıyor." ifadesini kullandı.

Aqra, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin çoğunu çocukların ve kadınların oluşturduğunu vurgulayarak, "Savaşı durdurmalıyız. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bu olaylar, Filistin'de olmasa başka bir yerde de olabilirdi." görüşünü dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde okuyan Mustafa Alnatsheh, ülkesinin bir gün tüm bu sıkıntılardan kurtulacağından emin olduğunu kaydederek, "Olumsuz etkisi var ama aynı zamanda da gururluyuz." dedi.

Derslere girdiklerinde akıllarının sürekli ülkelerinden gelecek haberlerde kaldığını söyleyen Alnatsheh, "Sonuçta burada başka bir görevimiz var. Ülkemize hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMANLARA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMASI GEREKTİĞİ MESAJINI VERMEK İSTİYORUM"

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Hosam Hasan Mukhairez, ülkesinde yaşanan olayların, çocukları da dahil olmak üzere ailesindeki herkesi olumsuz etkilediğini söyledi.

Sürekli haberleri takip ettiklerini vurgulayan Mukhairez, "Bazen gecenin bir yarısı haberleri izlemek ve akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan gelecek haberleri beklemek için uyanıyorum." diye konuştu.

Mukhairez, bölgedeki akraba ve arkadaşlarıyla çok zor iletişim kurabildiklerinin altını çizerek, "Telefonlarını güneş enerjisi yoluyla şarj ediyorlar, mesajlarımıza öyle cevap veriyorlar. Gazze'deki durum hakkında bize bilgi veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Akrabalarından ve arkadaşlarından kayıplar verdiğini anlatan Mukhairez, şunları aktardı:



"Ben şahsen üç savaşa şahit oldum ancak şu an hissettiğim korkuyu hiç hissetmedim. Genel olarak Müslümanlara dayanışma içinde olması gerektiği mesajını vermek istiyorum. Maddi ve manevi, resmi ve siyasi dayanışma olması gerekiyor."