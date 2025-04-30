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  • ''Türkiye'de enerji kesintisi yaşanacak'' iddiasına yalanlama!
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''Türkiye'de enerji kesintisi yaşanacak'' iddiasına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak.' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
''Türkiye'de enerji kesintisi yaşanacak'' iddiasına yalanlama!
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DMM, "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasını yalanladı:.

DMM'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir."

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