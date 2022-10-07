Türkiye'de gastronomi seferberliği başladı... Bakan Özer GastroAfyon'un kortejine katıldı

Özer, cuma namazı sonrası Mevlevi Camisi önünden başlayan kortej yürüyüşünde gazetecilere, birtakım ziyaretler için Afyonkarahisar'da bulunduklarını, kentteki eğitim yatırımları müjdesini il değerlendirme toplantısı sonrası verdiklerini söyledi.

Festival kortejinin başlangıcına katıldıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki gastronomi festivalinin teması, Türkiye'deki diğer gastronomi festivallerine göre çok farklı. 'İnsan da pişer.' sözü Mevleviliğe atıfla... Afyonkarahisar'daki Mevleviliğin Konya'dan sonra önemine işaret edecek şekilde, sadece yemeğin pişmediği, insanın da piştiği ve onun da olgunlaşma serüvenin de eşlik ettiğiyle ilgili tema olması çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."

- "13. GASTRONOMİ ENSTİTÜSÜNÜ DE AFYONKARAHİSAR'IMIZA AÇACAĞIZ"

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gastronomi enstitüleriyle ilgili bütün Türkiye'de bir seferberlik başlatıldığını dile getirdi.

En son 10 gastronomi enstitüsünün farklı illerde açıldığını aktaran Özer, "Buna ilaveten Şanlıurfa ve Adana'yı da dahil ederek 12'ye çıktı. Bugün de Afyonkarahisar'da festivali görmüş olmaktan büyük mutluluk duydum. Dolayısıyla 13. gastronomi enstitüsünü de Afyonkarahisar'ımıza açacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da kortejde, Bakan Özer'den Afyonkarahisar ile ilgili eğitim müjdelerini aldıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar'ın Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden biri olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Bugünkü festivalimiz, ulusal ve uluslararası anlamda şehrimizin yemek kültürüyle yer altı ve üstü zenginliklerimizi, Mevleviliğin Konya'dan sonra ikinci beşiği olduğu ile pek çok zenginliklerimizi de dünyadaki insanlara ulaştırmamızın vesilesi olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise konuşmasında, başlattıkları festivalin temasına işaret etti.

Festival korteji, Zafer Meydanı'nda sona erdi.