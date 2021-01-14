Türkiye'de geçen ay son 50 yılın en sıcak 6. aralık ayı yaşandı

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:05

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,6 derece olarak ölçüldü. Bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle ortalama aralık ayı sıcaklığı 2,6 derece artarak 7,2 derece oldu.

Geçen ay Batman ve Bitlis dışında ortalama sıcaklıklar ülkenin büyük kısmında uzun yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Yurdun kuzey batı kesimlerindeki ise sıcaklık farkları 5 dereceyi geçti.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2010 Aralık ayında kaydedilirken, bu ölçümlere göre 2020 yılının Aralık ayında 50 yılın en yüksek altıncı aralık ayı yaşandı.

Türkiye'nin 1971'den beri en sıcak aralık ayları şöyle sıralandı:

Sıralama En sıcak aylar 1. 2010 2. 1996 3. 1981 4. 2009 5. 2014 6. 2020 7. 2017 8. 1999 9. 2019 10. 1993 11. 1990 12. 1998 13. 1980 14. 2012 15. 2005 16. 2018 17. 1978 18. 1983 19. 1997 20. 1976

- "Ülkemiz aralık ayında yüksek basınç alanları ve güneyli sıcak hava hareketlerin etkisi altında kaldı"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının oldukça sıcak geçtiğini söyledi.

Bu yıl Avrupa'da en sıcak yılın yaşandığını belirten Toros, sözleri şöyle sürdürdü:

"Ayrıca dünyada da en sıcak ikinci yıl yaşandı. Türkiye'de hava sıcaklıkları dünya da olduğu gibi aralık ayında da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkemiz aralık ayında yüksek basınç alanları ve güneyli sıcak hava hareketlerin etkisi altında kaldı. Bu durum da aralık ayının sıcak geçmesine neden oldu. Aralık ayında basınç sistemlerine bağlı olarak havaların sıcak ve yağışın az olmasına ve kuraklığın da gündeme taşınmasına yol açtı."