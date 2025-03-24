Türkiye'de geçirdiği ilk ramazan olduğuna dikkati çekti! Türk yemeklerine hayran kaldı

Mohamed, Ankara'daki Somalili öğrenciler tarafından düzenlenen iftar programı kapsamında, ülkesindeki ve Türkiye'deki ramazan geleneklerine ve Somali'ye özgü yiyeceklere ilişkin AA'ya konuştu.

Ramazanda Türkiye ile Somali arasındaki en büyük farkın yiyecekler olduğuna işaret eden Mohamed, ülkesinde iftarda önce çorba ve aperatif yiyeceklerle oruçlarını açıp namaz kıldıklarını, daha sonra diledikleri takdirde yemeye devam ettiklerini anlattı.

Mohamed, Türkiye'de geçirdiği ilk ramazan olduğuna dikkati çekerek, ülkesinde bu ayda dışarıdaki restoranların ve birçok yerin kapalı olduğunu, Türkiye'de böyle bir ortamın bulunmadığını ifade etti.

Büyükelçi Mohamed, Türkiye'de davul çalarak insanları sahura kaldırma geleneğine benzer şekilde, Somali'de de 2 saat önce gelip "Sahur, Sahur" diyerek insanları uyandırdıklarını söyledi.

Türk mutfağının, dünyanın en iyileri arasında bulunduğunu kaydeden Mohamed, her yemeğin güzel olduğunu, iskender ve köfte sevdiğini dile getirdi.

Mohamed, tatlı olarak da baklava ve künefeyi sevdiğini, balık yemekten de hoşlandığını belirtti.

- SOMALİ'DE İFTAR

Ankara Somalili Öğrenciler Başkanı Mustafa Hassan Abdirashid de ülkesinde iftar sırasında orucun hurma ve suyla açıldığını anlatarak, sonrasında Somali'ye özgü, içerisinde kıyma, soğan ve kişniş bulunan üçgen şeklinde bir böreği yedikleri aktardı.

Abdirashid, orucun açılmasının ardından akşam namazını eda ettiklerini ve sofraya geri dönerek çorba içtiklerini kaydetti.

Somalililer için muzun çok önemli olduğuna dikkati çeken Abdirashid, ülkesinde 8 farklı çeşit muz olduğunu ve yemekte muzun kesinlikle bulunduğunu vurguladı.

Mustafa Hassan Abdirashid, farklı şekilde pişirilen ve baharatlar bulunan pirincin de iftar sofrasında yer aldığını aktararak, pirincin yanında Somali'nin zengin olduğu deve eti, o temin edilemezse tavuk veya dana eti kullanılabileceğini ifade etti.

Tatlıyla iftara devam ettiklerini belirten Abdirashid, Somali çayı ve kahvesiyle iftar sofralarının sona erdiğini söyledi.

