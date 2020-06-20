20 Haziran 2020 Cumartesi 20:23 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 20:39

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 112 test yapılırken, bin 248 yeni vaka tanısı konuldu, bin 312 kişi ise iyileşti.



Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.