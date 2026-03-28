Türkiye'de haftalık sosyal medya süresi 25 saati aştı

Dijital dünyadaki kullanım alışkanlıkları her geçen yıl daha dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sosyal medya kullanım süresinde dünya ortalamasını ciddi ölçüde geride bıraktığını gösteren verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye, hem sosyal medya hem de çevrim içi medya kullanımında küresel sıralamanın üst dilimlerinde yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi. 'We Are Social 2026' verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'de ise bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Ayrıca Uraloğlu, çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise bu sürenin 41 saat 37 dakikaya ulaştığını sözlerine ekledi.

Sosyal medya kullanımının Türkiye'de büyük sayılara ulaştığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.