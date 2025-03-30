Türkiye'de ilk bayram namazı Iğdır'da kılındı

Iğdır'da vatandaşlar Ramazan ayı boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22'de kıldı.

Iğdır'daki bayram namazı, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla taçlandırıldı. Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camilerden ayrıldı.