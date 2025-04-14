Türkiye'de ilk büyükelçiliklerini açtılar: Yatırım, savunma ve enerji alanında işbirliği derinleştirilecek

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği resmi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil, Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Maldivler bayrağının Dışişleri Bakanı Halil tarafından göndere çekilmesiyle başlayan açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, iki ülke arasındaki uzun dostluk ilişkisinin karşılıklı saygıya dayandığını söyledi.

Ersoy, bu ilişkilerin yıllar içinde turizm, kültür, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda geliştiğine işaret ederek, büyükelçiliğin resmi açılışının tarihi bir an olduğunu ve ilişkilerin daha güçlü bir boyut kazanacağını dile getirdi.

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği ve Büyükelçi Latheef'in faaliyetleriyle ilişkilerin daha dinamik ve verimli hale geleceğinin altını çizen Ersoy, Maldivler'in yalnızca doğasıyla dünyanın ilgisini çekmediğini, çok zengin bir kültüre, misafirperverliğe ve tarihe de sahip olduğunu söyledi.

"HALKLARIMIZ ARASINDA KÜLTÜREL KÖPRÜLER İNŞA EDECEĞİZ"

Ersoy, Türkiye'nin tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Bu ortak mirasın farkında olarak halklarımız arasında kültürel köprüler inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İki ülke arasında turizm alanında önemli fırsatlar olduğuna değinen Ersoy, ortak projeler yaparak iki ülkeye ve bölgesel barış ve refaha değerli katkılar sağlayabileceklerini ifade etti.

Ersoy, büyükelçiliğin Türkiye ve bölgeye faydalı olmasını dileyerek, "Bu yeni diplomatik dönemin yeni dostluklara, verimli projelere ve başarı hikayelerine olanak sağlamasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Maldivler Dışişleri Bakanı Halil de Türkiye'de ilk büyükelçiliklerini açtıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'ye girişimleri için teşekkür etti.

Halil, Maldivler'in Ankara Büyükelçiliğinin açılmasının ülkesi için birçok alanda önemine değinerek, "Bu, Maldivler ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren ebedi dostluğun ve karşılık saygının bir göstergesi." dedi.

Büyükelçiliğin açılmasıyla ticaret, yatırım, turizm, eğitim, savunma, yenilenebilir enerji ve tarım gibi birçok önemli alanda işbirliğinin derinleştirilmesini hedeflediklerini aktaran Halil, bu misyonun Türkiye'de yaşayan Maldivlilere de etkin ve kaliteli konsolosluk hizmeti sağlayacağını ifade etti.

Halil, Maldivler'in Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'nin yanı sıra bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilere de hizmet edeceğine işaret ederek, halklar arası etkileşimin ve ekonomik ilişkilerin de gelişeceğini söyledi.

Büyükelçi Latheef de Maldivler'in ilk Ankara Büyükelçisi olmaktan minnettarlık duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında mükemmel ilişkiler ve güçlü siyasi bir irade olduğunu vurguladı.

Latheef, büyükelçilik açılışının iki ülke arasındaki dinamik ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacağına işaret ederek, daha fazla fırsat, işbirliği ve karşılıklı fayda sağlanacağını ifade etti.

Ticaretten savunmaya birçok alanda işbirliğinin gelişeceğini kaydeden Latheef, göreve başladığından bu yana önemli alanlarda önde gelen isimlerle görüştüğünü ve ilişkileri geliştirdiğini anlattı.

Latheef, bu sağlam temellere dayanan ortaklığın iki ülkeye de sürdürülebilir gelişme, refah ve karşılıklı fayda getireceğini belirtti.