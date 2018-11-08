Türkiye'de ilk, dünyada 2'nci olan müze İnegöl Devlet Hastanesi'nde açıldı

İnegöl Devlet Hastanesi sergi alanında gerçekleştirilen açılışa Kaymakam Şükrü Görücü, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, hastane personeli ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Başhekim Hayrettin Göçmen, "Ulusal ve uluslararası İnegöl Turizm Parkuru'nda İnegöl Devlet Hastanesi olarak yerimizi alma çabalarımızın bir girişimi olarak 2016 yılında İnegöl Devlet Hastanesi'nin kuruluşunun 110'uncu yılında hizmete soktuğumuz İnegöl Sağlık Tarihi Müzesi'nin yanı sıra hastanemizin kuruluşunun 112'nci yılında 112 Sağlık Hizmetleri'nin önemini vurgulayacak şekilde Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise 2'nci olan 'Ambulans Tarihi Müzesi' ve 'Oyuncak Ambulans Müzesi' bölümlerimizin açılışını yapıyoruz" dedi.

'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN'

Kaymakam Şükrü Görücü de açılışta yaptığı konuşmada, "İnegöl Devlet Hastanesi hep ilkleri yaşadı ve bugün de bir ilki gururla açacağız. En büyük felsefemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Geçmişe baktığımızda kızaklarla, hayvanların üzerinde, insanların sırtında hastalarımız gelirken bugün son model araçlarla o insanlarımızı kısa sürede hastanelere getirip yaşama döndürmek bizim için çok mutluluk vericidir. Ambulans Müzesi'ne baktığımızda ambulansın tarihini ve hastane çalışanlarımızın böyle güzel bir eseri ortaya getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey güzel başlar, devam ettirmek onu başlatanlara bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müzelerin açılışı gerçekleştirildi.