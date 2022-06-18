İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2022 Cumartesi / 19 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi! Film sahnelerini aratmadı
Güncel

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi! Film sahnelerini aratmadı

Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Türkiye'de ilk kez tünelde yanan yüksek hızlı trene (YHT) yönelik tatbikat yapıldı. Yaklaşık 250 personelin müdahale ettiği tatbikat 1 saatte tamamlanırken, yaşanan kurtarma sahneleri ise gerçeği aratmadı.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 02:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye'de ilk kez kapalı tünelde yanan hızlı trene yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, Ankara'dan 309 yolucuyla yola çıkarak Eskişehir'e gelen hızlı trende tünel girdiğinde yangın çıktı. Tren kazası ve yangında 11'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, İHH ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel kurtarma çalışmalarına müdahale etti.

Hızlı trende senaryo gereği çıkarılan yangını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ardından sağlık ve kurtarma ekipleri tren vagonlarına girerek yaralıları çıkardı. Görevli ekiplerce sedye ile çıkarılan yaralılar ambulanslara taşındı.

Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin başarıyla görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir tatbikattır. Tabi ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Tatbikatta görev alanları gösterdikleri üstün gayretten dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapıldı. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu."

Tatbikata, Vali Yardımcısı Soykan'ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan ekipler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmamaları için siren sesi kullanmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.