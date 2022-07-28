Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek! Kontenjan 30 kişiyle sınırlı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümleri öğrenci alacak. 27 Temmuz'da başlayan tercihler 5 Ağustos günü sona erecek. Bu bölümlere tercih yapacak olan öğrenciler TPAO, YÖK ve ZBEÜ arasında düzenlenen protokol doğrultusunda aylık üç bin lira burs alacak. Türkiye'nin doğalgaz ve petrol kaynaklarının üretiminde yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek üzere hayata geçirilen bölümlerde 30 kişilik kontenjan uygulanacak. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi görecek olan öğrenciler, mezuniyette de devlet kurumlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapan özel şirketlerde de istihdam edilebilecek.

KEŞİFLER YERLİ İNSAN KAYNAĞIYLA TAÇLANACAK

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Yavuz, Fatih, Kanuni Sondaj Gemileri'nin açıktaki çalışmaları sürüyor. Öte yandan Filyos Limanı'nda hayata geçirilecek olan gaz işleme tesisinde de hummalı çalışmalar sürüyor. Gazın keşfi ve ana hatta ulaştırılması sürecinde derin deniz boru yerleştirme çalışmaları sürerken bir taraftan da yerli insan kaynağı yetiştirecek olan Türkiye, açık denizlerdeki sondaj kabiliyetini de güçlendirmiş olacak.

"ÜLKEMİZİN ARA ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ"

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılan bölümlerle Türkiye'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacaklarını anlattı. Sondaj faaliyetlerine katılacak olan teknik elemanlara ihtiyaç olduğunu anlatan Özölçer, iki bölümün önemine değindi. Özölçer, şöyle dedi:

"Türkiye Petrolleri çok önemli bir çalışmaya imza atıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Mart ayı içerisinde doğalgazımızı çıkarttığımız yerden denizden ulaştıracağız. Planda Türkiye Petrolleri'nin pek çok yetişmiş elemana ihtiyacı var. Gelişen teknolojiyle birlikte alınan gemilerimizi görüyoruz. Dört gemimiz var. Son alınan sondaj gemisiyle beraber. Türkiye Petrolleri'nin bize belirttiği mühendisten çok ara eleman ihtiyacı var. Denizaltında işlem yapabilecek veya bu konularda uzman kişilere ihtiyaç var. Büyük açık var. Büyük ücretler karşılığında çalışan insanlar var. Son yeni atanan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve bizim aramızda yapılan bir protokol ile birlikte böyle ara eleman yetiştirmek üzere bir işbirliği yapma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı da Çaycuma MYO altında karşılamayı düşündük. Dört adet bölümümüz altında program. Bir yıl hazırlık eğitimi olacak. Yüzde 35 İngilizce eğitimine sahip olacak. Bu yıl ilk planda açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları programlarının açılışını yapıyoruz. Öğrenci alıyoruz. YÖK Başkanımızın da desteğiyle bu programlara ilk etapta 30'ar öğrenci alacağız. Bu programlara TPAO da destek veriyor. TPAO üçer bin lira her öğrenciye aylık burs veriyor. İş garantisi veriyor. Staj imkanları sağlıyor. Belki stajlar sonunda farklı tecrübeler kazanacaklar ve iş garantisi verecek. Ülkemizin ihtiyacı olan bu konuda ara eleman ihtiyacını karşılamış olacağız hep birlikte. Beraberce ortaklığımız seneye diğer iki programımızla da devam edecek. Türkiye Petrolleri büyüyor. Sadece Karadeniz ve Akdeniz'de belki petrol aramayacağız. Dünyanın pek çok yerinde elde ettiğimiz tecrübe ve ekipmanlarla başka yerlerde de bu işi yapacağız. Şiddetle mühendisten daha çok ara elemana ihtiyacımız var. Bu birliktelik bu protokol bu ara eleman ihtiyacına, sondaj yapabilecek, kaynak yapabilecek pek çok insana ihtiyaç var. İnsanlarımız tanımıyorlar. Bu daha çok nerelerde çalışabilirler bilmiyorlar. Biz de bunların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz gelsin. Burs veriyoruz, iş imkanı sağlıyoruz ki belli bir seviyenin üstünde öğrencilerimiz gelsin. İngilizce eğitimi olsun. Bununla beraber dil problemini aşsın. Dersler görsün. İlerisi için ülkemizin adını duyursun. Ülkemiz adına hayırlı hizmetlerde bulunsun. Bölgemiz ve ZBEÜ için büyük bir imkan. Ülkemiz için büyük bir imkan. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu manada bu tür yerlerde çalışmak, ilerlemek isteyen öğrencilerimiz var ise buralara bekliyoruz. Bu programımızın dolmasını hatta daha kontenjanın artmasını düşünüyoruz."