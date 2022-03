Türkiye'de ilk ve Anadolu Üniversitesi'nde kuruldu! Sektöre nitelikli mezunlar yetiştiriyor

IHA 23 Mart 2022 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:03

Anadolu Üniversitesinde animasyon derslerinin başlangıcı 1988 yılına dayanıyor. O yıllarda Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu adı altında varlığını sürdüren fakültede, 1990 yılında 4 yıllık lisans eğitimi veren Türkiye'deki ilk Çizgi Film ve Animasyon Bölümü kuruldu. 32 yıldır başarıyla eğitim hayatını sürdüren Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, hem alanın Türkiye'de endüstrileşmesine önemli katkılar sunmaya hem de ortaya koyduğu yenilikçi projeler ile küresel düzeyde başarılar elde etmeye davam ediyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN EĞİTİM TECRÜBESİ ÖĞRENCİLERE AKTARILIYOR

Kurulduğu dönemde bilgisayar animasyonunun henüz olmadığı Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, o yıllarda geleneksel animasyon tarzına yönelik programlar oluşturuldu. 1992 yılından itibaren Prof. Hikmet Sofuoğlu'nun katılımıyla iki ve üç boyutlu bilgisayar animasyonları bölüme entegre edilmeye başlandı. Hem akademik kadro hem de teknolojik yenilikler açısından eksiksiz bir şekilde yoluna devam eden bölüm, her geçen gün daha da güçlenerek öğrencilere daha iyi bir eğitim vermek için çalışmalarına devam ediyor. Hem öğretim elemanları hem de öğrencileriyle birçok proje üreten Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, yurtiçi ve yurtdışından gelen projeleri de başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Kuruluş aşamasında Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci olan, sonrasında Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Fethi Kaba, bölüme emek veren hocaların başında geliyor.

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİLER KABUL EDİLİYOR

Güzel Sanatlar Fakültesinin bütün bölümlerinde olduğu gibi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde de öğrenciler, özel yetenek sınavıyla bölümde okumaya hak kazanıyor. Bu sınavlarda öğrencilerin hem üretkenliği hem de desen güçleri ölçülmeye çalışılıyor. Sorulan sorularla farklı yaklaşımların nasıl verildiği, gözün nereye konumlandırıldığı, hareketlerin nasıl verildiği, desen kabiliyeti gibi ayrıntılara dayalı olarak öğrenci seçimi yapılıyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER ÖĞRENCİLER İÇİN TAKİP EDİLİYOR

Öğrencilere verilen detaylı teorik eğitimlerin yanında pratik olarak da kendilerini geliştirebilmeleri için pek çok olanak sağlayan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için son teknolojik gelişmelerden ve programlardan yararlanıyor. Bölümde geleneksel animasyon için bir, bilgisayar animasyonu için de iki stüdyo yer alıyor. Ayrıca 2014 yılında BEBKA ve Anadolu Üniversitesinin desteği ile gerçekleştirilen proje sayesinde ekrana doğrudan kalemle çizim yapılabilen (Cintiq) atölyesi ve hareket yakalama (motion capture) stüdyosu da öğrencilerin çalışmalarını daha iyi koşullarda gerçekleştirmeleri için hizmet veriyor. Bölümde, ayrıca render farm, 4K sinema kamerası, 3D baskı makinesi gibi imkânlarla öğrencilere geniş bir çalışma alanıyla eksiksiz bir eğitim ortamı sunuluyor.

BÖLÜM MEZUNLARI SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ YAPIMLARINDA ÇALIŞIYOR

Bölüm mezunları, animasyon alanının Türkiye'de endüstrileşmesine önemli katkılar sunarak sektörün önemli dijital oyun firmalarında konsept tasarım, modelleme ve animasyon alanlarında çalışarak başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda bakıldığında bölüm mezunu pek çok isim alanlarında saygın işlerde yer alarak hem bölümlerini hem de üniversitelerini gururla temsil ediyor.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunlarından Onur Şentürk, "Ejderha Dövmeli Kız" filminin jeneriğini tasarladı ve yönetti; Murat Kılıç, "007 James Bond: No Time to Die"da çalıştı; Kubilay Kocaoğlu Oscar ödüllü "Yer Çekimi", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları", "Galaksinin Koruyucuları", "Avengers: Age of Ultron", "Tarzan Efsanesi", "Titanların Öfkesi", "Kötü Kedi Şerafettin" gibi filmlerde animatör olarak görev aldı. Bölüm mezunlarından Yıldıray Çınar ve Mahmud Asrar ise mezuniyet sonrası profesyonel çalışmalarını çizgi roman üzerine yoğunlaştırarak dünyaca ünlü "DC Comics" ve "Marvel" gibi çizgi roman şirketlerinde çizer olarak çalışmalarını sürdürüyor.