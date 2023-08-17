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Türkiye'de işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Türkiye'de işsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalışla yüzde 9,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 400 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1,2 puan azalışla yüzde 18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda ise yüzde 24,1 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ve mart aylarına ilişkin anket uygulaması, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle bazı illerde yapılamadığından, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı.

2023 yılı ikinci çeyreğinden itibaren anket uygulaması, depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere ülke genelinde uygulanabildi ve bu sebeple standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca ilgili aylar için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin arındırılmamış ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda ve veri tabanında revize edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2021

2022

2023

1. Çeyrek

12,9

11

10

2. Çeyrek

12,4

10,7

9,7

3. Çeyrek

11,6

10

4. Çeyrek

11

10,2

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