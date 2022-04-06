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Güncel

Türkiye'de kazı yapılıkken bulundu! Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor

Çorum'un İskilip Belediyesince, İskilip Kalesi'nde dev Türk bayrağı direği dikmek için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen su sarnıcı bulundu.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 22:20 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 22:20
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İskilip Belediyesi, ilçenin zirvesinde yer alan tarihi İskilip Kalesi'ne Türk bayrağı asmak ve bu nedenle büyük bir bayrak direği dikmek üzere hafriyat çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 ay önce iş makineleriyle yapılan kazıda, taştan örülü duvara rastlanmasıyla çalışmalara ara verilerek, Çorum Müzesi Müdürlüğüne bilgi verildi.

Müze görevlileri, çukurda yaptığı incelemede, taş duvarın Osmanlı dönemine ait bir su sarnıcı olduğunu tespit etti.

Su sarnıcı buluntularıyla ilgili müze görevlilerince hazırlanan rapor, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kuruldan gelecek karara göre çukurdaki çalışmaları yönlendireceklerini söyledi.

Sülük, kurul kararı doğrultusunda çukurda arkeolojik kazı başlatıp, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına bir eser daha kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

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