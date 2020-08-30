Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs vakalarında son durum

30 Ağustos 2020 Pazar 15:17 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 15:17

Türkiye tablosu ve vaka sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, dün akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı. Peki Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye koronavirüs vakalarında son durum ise şöyle, son 24 saatte 1.549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 064, can kaybı 6 bin 284 oldu. Öte yandan Bakan Koca, 'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.' açıklamasında bulundu.

6 BİN 284 KORONAVİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 267 BİN 64

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 101 bin 414 testten 1549'u pozitif çıktı, 39 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 267 bin 64 oldu. Toplamda 6 bin 284 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 917 olurken, toplamda 242 bin 812 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı hakkında yaptığı açıklama ise şöyle:

'Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.'

Türkiye koronavirüs tablosunda son durum her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında her gün paylaşılan vaka sayıları, iyileşen hasta sayısı,vefat sayısı ve test sayısı belirtiliyor.