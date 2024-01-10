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Türkiye'de Müslüman olup ''Meryem'' ismini aldı

Kapadokya'ya gezmek için gelen Brezilyalı Carla Martoni Mendes, Müslüman oldu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Türkiye'de Müslüman olup ''Meryem'' ismini aldı
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Nevşehir İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mendes, İstanbul'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettikten sonra Kapadokya'ya geldi.

İstanbul'da ve Nevşehir'de minarelerden yükselen ezan seslerinden etkilenerek İslam'ı araştıran Mendes, İl Müftülüğüne başvurdu.

İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Brezilyalı kadın, "Meryem" ismini aldı.

İslam'ı seçmesiyle huzur ve mutluluğa eriştiğini ifade eden "Meryem"e, İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

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