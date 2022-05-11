Türkiye'de ne kadar sığınmacı var? Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

Ülkemize gelmiş olan Suriyelilere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok.

İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.

"2017'DEN SONRA SURİYELİ SAYISI YATAY"

2017'den sonra Suriyeliler resmen gelmemeye başlamış. Fırat Kalkanı Operasyonu ile beraber güvenli bölge oluşturduk. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile beraber onlar orada durdular. Askerimizi gönderdik ve bu operasyonları yaptırdık. Bu sayede 10 milyon göçmene çıkma ihtimali olan bir rakamı bu sayede tuttuk. Yalanı bir sanat haline getirmiş olanlar hayali yalanlarını topluma pompalamaya çalışıyorlar. Bizim iki stratejimiz var. Biri güvenli alan oluşturup yeni göçleri dışarıda karşılamak.

İdlib'de dış güvenliği de alarak güvenli bölge sağlıyoruz. Hayatın normalleşebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki hayatlarını normalleştirelim ki bize gelmesinler. Sivil toplum kuruluşlarımla çok sayıda faaliyet yürüttük. Şu ana kadar 57 bin briket evi bitirdik.