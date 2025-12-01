İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4819
  • EURO
    49,407
  • ALTIN
    5803.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor! TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerini açıkladı
Güncel

Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor! TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin, cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. TÜİK, ''Doğum sayısı, 2025 yılının 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu. Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak, 294 bin 824 olarak gerçekleşti.' açıklamalarında bulundu.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor! TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerini açıkladı
ABONE OL

TÜİK, cari yıl için aylık doğum ve ölüm sayısı bilgisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalmayla nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bu minvalde ülkemiz için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TÜİK tarafından idari kayıtlar kullanılarak, yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin, cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğum sayısı, 2025 yılının 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu. Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak, 294 bin 824 olarak gerçekleşti."

  • doğum istatistikleri
  • ölüm istatistikleri
  • yıllık veri yayını

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.