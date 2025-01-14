İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4937
  • EURO
    36,4303
  • ALTIN
    3045.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de öğrendiği mesleğini ülkesinde devam ettirecek
Güncel

Türkiye'de öğrendiği mesleğini ülkesinde devam ettirecek

Suriye'deki iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de 11 yıldır yaşayan ve şoförlük yapan Muhammed Bilal, Esad rejiminin devrilmesinin ardından dönüş yapacağı ülkesinde mesleğini sürdüreceğini söyledi.

IHA14 Ocak 2025 Salı 14:20 - Güncelleme:
Türkiye'de öğrendiği mesleğini ülkesinde devam ettirecek
ABONE OL

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 24 yaşındaki Muhammed Bilal, 6 yıl boyunca şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağladı. Türkiye'deki misafirperverlikten büyük memnuniyet duyan Bilal, artık ülkesine dönme ve orada şoförlük mesleğini sürdürme kararı aldı.

"TÜRK HALKI BİZE KUCAK AÇTI, ARTIK MESLEĞİME ÜLKEMDE DEVAM EDECEĞİM"

Suriye'den Türkiye'ye geldiklerinde oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Bilal, "Türkiye'ye geldiğimizde ne yapacağımızı bilemedik ama Türk halkı bize kucak açtı. Burada 6 yıl boyunca şoförlük yaparak geçimimi sağladım. Türkiye'de mesleğimi öğrendim ve çok şey kazandım. Şimdi ülkemde de bu mesleğe devam edeceğim" dedi.

AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Bilal, şoförlük yaparak sadece kendi geçimini sağlamakla kalmadığını aynı zamanda ailesine de maddi destek sağladığını söyledi. "Burada kazandığım parayla ailemi geçindirdim. Onlara her zaman yardım ettim. Şimdi onları Suriye'ye gönderiyorum. Orada da yeni bir yaşam kuracaklar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI, BİZİM İKİNCİ AİLEMİZ OLDU"

Türk halkına olan minnettarlığını vurgulayan Bilal, "Türklerden çok memnunuz, bizleri yıllarca misafir ettiler, bize yardımcı oldular. Türk halkı, bizim ikinci ailemiz oldu. Şimdi, onları geride bırakmak zor olsa da kendi ülkeme dönme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

"BURADA ÖĞRENDİKLERİMLE ÜLKEME KATKI SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye'ye dönerken, orada yeni bir hayat kurmayı ve şoförlük mesleğini sürdürmeyi planladığını belirten Bilal, "Suriye'de yaşam zor ama burada öğrendiklerimle ülkeme katkı sağlamayı düşünüyorum. Hem mesleğimle ilgili deneyimlerimi kullanacağım hem de ülkeme hizmet edeceğim" diye konuştu.

  • Muhammed Bilal
  • Suriyeli şoför
  • Esad rejimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.