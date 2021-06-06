Türkiye'de pandemi sürecinde ilk seçim! 765 yerleşim yeri...

AA 06 Haziran 2021 Pazar 09:56 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 11:28

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gidiliyor.

Seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler, COVID-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

İSTANBUL'DA 62 ADAY YARIŞIYOR

İstanbul'da yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gidecek. Muhtarlık için 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor.

Seçimde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarışıyor.