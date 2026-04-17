Türkiye'de resmi temsilciliği yok: Telegram bataklığı kapatılsın

Telegram, Ağustos 2013'te Pavel Durov ve Nikolai Durov tarafından St. Petersburg'da kuruldu. Üç yılda 100 milyon kullanıcıya ulaşan platformun bugün yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Uçtan uca şifreleme ve 200 bin kişilik grup kapasitesi sunan Telegram, güvenlik güçleriyle veri paylaşmayı reddetti. Böylece, küresel çapta suç bataklığı haline geldi.

KÜRESEL BATAKLIK

Avrupa ve ABD'de 'cebinizdeki dark web' olarak tanımlanan platformla ilgili The New York Times'ın 16 binden fazla kanal ve milyonlarca mesajı kapsayan araştırması; ırkçılık, çocuk istismarı, silah, uyuşturucu ticareti gibi suçlar için 'güvenli liman' oluşturduğunu ortaya koydu. The Wall Street Journal da benzer haberler yayımlarken, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi organize suç örgütlerinin Telegram'ı aktif kullandığını raporladı. Europol, sahte kimlik ve yasadışı hizmetlerin platform üzerinden satıldığını bildirirken, WIRED ve Elliptic milyarlarca dolarlık yasadışı kripto işlemlerini ortaya çıkardı. AI Forensics ise yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle şantaj ağları kurulduğunu belirledi.

Uluslararası verilere göre yalnızca 2025'te 43.5 milyondan fazla kanal ve grup kapatıldı; günlük içerik kaldırma sayısı 10 binden 140 bine, bazı günlerde 500 bine kadar çıktı. Ancak uzmanlar, suç gruplarının şifreli yöntemlerle yeniden örgütlendiğini ve kapatmaların kalıcı çözüm olmadığını vurguluyor.

TUTUKLANDI, BOYUN EĞDİ

Telegram'ın veri paylaşımına yaklaşımı, Fransa'da Ağustos 2024'te Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ardından değişti. Durov; uyuşturucu, dolandırıcılık ve organize suçlara yardım suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Şirket bu süreçte IP ve telefon bilgilerini mahkeme kararları doğrultusunda paylaşacağını açıkladı; denetim mekanizmalarını artırdı. Belçika, Birleşik Krallık, Rusya ve Kazakistan'da temsilcilikler açıldı. Merkezi Dubai'de bulunan şirketin ABD'de resmi ofisi bulunmuyor ancak federal kurumlarla veri paylaşımı yaptığı belirtiliyor. Türkiye'de ise Telegram; silah, uyuşturucu, dolandırıcılık, kişisel veri ticareti ve suç organizasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor.

TÜRKİYE'DE MUHATABI YOK

Son dönemde platformun 'tetikçilik' dahil suç hizmetleri için kullanıldığı iddiaları dikkat çekti. Türkiye'de resmi temsilciliği bulunmayan Telegram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından son 10 yılda bini aşkın bildirim yapıldı, yüzlerce kanal kapatıldı ve yaptırımlar uygulandı. Aynı süreçte Meta, Twitter/X ve WhatsApp ile başka bazı platformların Türkiye'de mevzuata uyma ve yasal temsilcilik gösterme şartına uymalarına rağmen, Telegram halen temsilci atamadı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, son dönemlerde ortaya çıkan silah, silahlı eylem 'hizmeti', suça teşvik, cinsel istismar, dolandırıcılık, kişisel verilerin ticareti, dezenformasyon gibi suçların Telegram'ı yeniden gündeme getirmesi üzerine 'erişim engeli' tartışmasını alevlendirdi. Ancak bunlara rağmen Telegram Türkiye'de kalıcı olarak henüz yasaklanmış değil.

PATRONU DUBAİ'DE

Telegram'ın kurucusu ve tek patronu Pavel Durov, 2024'te Fransa'da sadece 4 gün gözaltında kaldıktan sonra 5 milyon euro kefaletle serbest bırakıldı. Halen suça aracılık ve suç ortaklığı suçlamalarıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor; ancak şirket merkezinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşıyor.

YASA TBMM'DE ONAY BEKLİYOR

16 yaşın altındakilere sosyal medya kullanımını kısıtlayan ve suç halinde platform yöneticilerine yasal sorumluluk yükleyen yasalar, Avustralya, İspanya ve Endonezya'da uygulamaya konuldu. İngiltere, Fransa, Norveç, Yunanistan, Avusturya, Malezya da hazırlık aşamasında. Türkiye'de ise sosyal medyaya 15 yaş sınırı getiren kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor.

STARMER: ÇOCUKLAR İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIM

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'deki okul saldırıları sonrası sosyal medya şirketlerine sert çağrı yaptı; "X, Meta, Snap, YouTube ve TikTok'un üst düzey yöneticilerini sorumluluk almaya çağırıyorum" dedi. Starmer, "Ebeveynlerin sosyal medya ve bunun çocuklarının güvenliği üzerindeki etkisi konusunda endişeli olduklarını biliyorum. Haklı olarak hızlı önlem alınmasını bekliyorlar" diyerek platformların acil adım atması gerektiğini söyledi. Ayrıca, "Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi. İngiltere hükümeti ise sosyal medya için yaş sınırı, daha sıkı içerik kuralları ve yapay zeka araçlarına yönelik yeni güvenlik düzenlemeleri hazırlıyor.

