İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı?
Güncel

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Kış saati uygulaması, birçok ülkede uygulanmaya başlandı. 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece saatlerin geri alınmasının ardından, bu uygulamanın Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak edildi. Peki Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı? 2022'de Türkiye'de saatler geri alınacak mı? İşte detaylar...

30 Ekim 2022 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı?
ABONE OL

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? sorusu, kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte gündeme geldi. Birçok ülkde kış saati uygulamasına geçiş yapılıyor. Türkiye'de 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yaz saati uygulamasının sürmesi kararı alınmıştı. Peki Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Yaz saati kış saati uygulamasıyla, saatler bazı ülkelerde geri alındı. Türkiye'de ise gün ışığından daha fazla yararlanılabilmesi için yaz saati uygulaması devam ediyor.

Türkiye'de yaz-kış saati uygulaması 1940 yılından itibaren uygulanmaktaydı.

2016 yılından önce her sene Ekim ayın son haftasında Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gece kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geriye alınırdı.

Ülkemizde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılından itibaren bütün yurtta, saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yeni bir karar alınana kadar Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de kış saati uygulamasına son verirken 6 yıldır yaz saati uygulaması devam ediyor.

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı. Yaz saati uygulamasına ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış oluyor.

Yaz saati uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu kapsamında yapılıyor.

  • yas saati kış saati uygulaması
  • saatler geri
  • türkiye
  • saat uygulaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.