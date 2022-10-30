Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? sorusu, kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte gündeme geldi. Birçok ülkde kış saati uygulamasına geçiş yapılıyor. Türkiye'de 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yaz saati uygulamasının sürmesi kararı alınmıştı. Peki Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Yaz saati kış saati uygulamasıyla, saatler bazı ülkelerde geri alındı. Türkiye'de ise gün ışığından daha fazla yararlanılabilmesi için yaz saati uygulaması devam ediyor.

Türkiye'de yaz-kış saati uygulaması 1940 yılından itibaren uygulanmaktaydı.

2016 yılından önce her sene Ekim ayın son haftasında Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gece kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geriye alınırdı.

Ülkemizde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılından itibaren bütün yurtta, saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yeni bir karar alınana kadar Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de kış saati uygulamasına son verirken 6 yıldır yaz saati uygulaması devam ediyor.

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı. Yaz saati uygulamasına ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış oluyor.

Yaz saati uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu kapsamında yapılıyor.