Bakan Koca'dan uyarı: Aşı programı etkisini gösterene kadar mücadele

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:11 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:18

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor."

Koca: "Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."