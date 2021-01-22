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  • Türkiye'de son 24 saTürkiye'nin Kovid-19 raporu açıklandı: Vaka 5 biTürkiye'nin Kovid-19 raporu açıklandı: Vaka 5 bine indine indiatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Güncel

Türkiye'de son 24 saTürkiye'nin Kovid-19 raporu açıklandı: Vaka 5 biTürkiye'nin Kovid-19 raporu açıklandı: Vaka 5 bine indine indiatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

AA22 Ocak 2021 Cuma 19:08 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 19:20
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Sağlıık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 163 bin 342 testte, 5 bin 967 vaka ile 734 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 149 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 789'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 163 bin 342 testten 5 bin 967 vaka, 734 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 149 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 18 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901, toplam vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, toplam vefat sayısı 24 bin 789, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 3, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 296 bin 50 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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