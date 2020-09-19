Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Mücadeleye devam etmeliyiz

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 19:12 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 19:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 97 bin 416 testten 1538'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 445 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 266 bin 117'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 97 bin 416 test yapıldı, 1538 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 68 kişi hayatını kaybederken, 1312 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, toplam hasta sayısı 301 bin 348, toplam vefat sayısı 7 bin 445, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,0, ağır hasta sayısı 1432, toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu.

'BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." değerlendirmesinde bulundu.