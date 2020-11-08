08 Kasım 2020 Pazar 12:50 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 13:02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı" dedi. Çelik ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık" şeklindeki açıklamasını da paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" ifadesini kullandı.