Türkiye'de tarihi gün: İlk koronavirüs aşısı yapıldı

DHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.