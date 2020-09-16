Türkiye'de tarihi gün: İlk koronavirüs aşısı yapıldı

<p> Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/16/73a57d0f5c7d12a2d04f3329f7d6cbbc.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/16/637373807fad1db59cdae1a5f9d70f4d.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/16/867fd9e4035d895072f382e982ebd21e.jpg'/>