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Güncel

Türkiye'de tarihi gün: İlk koronavirüs aşısı yapıldı

Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55
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Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. 

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