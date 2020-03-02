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Türkiye'de turizm hareketliliği! Koronavirüs Karadeniz'e yaradı

ÇİN'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Böylelikle turizmde ciddi hareketlenme olacak.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi10:29 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:29

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul'da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul'da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti.

Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, İstanbul Karaköy'de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz'e gelen gemiler, genel olarak Atina'dan veya Kuşadası'ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul'da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz'e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya'da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz'e gireceğini düşünüyorum dedi.

SİNOP'UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK

Kruvaziyer turizmde Sinop'un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz'in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318'inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul'dan gelen bir yolcu, sabah Sinop'ta olacak ve Sinop'un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek.

Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanına ya da Batum Limanına ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz'de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanıdır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz'deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop'un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop'un da geleceği turizm ifadelerini kullandı.

Tam bağımsız güçlü Türkiye

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