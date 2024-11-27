İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2024 Çarşamba / 26 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6585
  • EURO
    36,5587
  • ALTIN
    2942.24
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı' iddiasına yalanlama
Güncel

'Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı' iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

27 Kasım 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
'Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı' iddiasına yalanlama
ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" yönündeki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan polis olma şartlarına göre polis olmanın ilk şartı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Dolayısıyla yabancı uyrukluların polis olabilmeleri mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunan DMM son olarak, "İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.