İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" yönündeki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan polis olma şartlarına göre polis olmanın ilk şartı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Dolayısıyla yabancı uyrukluların polis olabilmeleri mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunan DMM son olarak, "İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir" açıklamasında bulundu.