Türkiye'de yaşayan Arap kadınlar kurdu

AA 09 Mart 2021 Salı 08:32 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 08:32

Türkiye'de yaşayan Arap kadınların Türkiye vatandaşlarıyla uyum içinde yaşamalarına katkıda sağlamak, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen Arap Kadınlar Birliği kuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, birlik, Arap Derneği, Arap İşbirliği Teşkilatı ve Arap topluluğu kadın derneklerinin desteğiyle kuruldu.

Bu kapsamda birliğin kuruluşuna ilişkin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ülke temsilcileri tarafından Arap kadınların yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Birliğin çalışma, hedef ve vizyonuna ilişkin bilgilendirme yapılan toplantıda konuşan Arap Kadınlar Birliği Dönem Başkanı Muna Al Lahham, birlikte, Filistin, Irak, Suriye, Lübnan, Mısır, Cezayir, Yemen ve Sudan olmak üzere 8 ülke temsilcisinin yer aldığını aktardı.

Lahham, "Birliğimizde, Türkiye'de ikamet eden kadınlarımıza hizmet vermek, Türk halkıyla kaynaştırmak ve dayanışma içinde olmak için çalışacağız. Ayrıca, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında iş birlikleri kurmak için girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Arap Kadınlar Birliği Genel Sekreteri Metin Turan da Arap baharının ardından Türkiye'de 6 milyona yakın Arap topluluğu halkı yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Arap Topluluğu olarak İstanbul'da 250 derneğimiz var. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları kurarak kurumsallaşarak, Türk makamlarıyla ilişkiler kurmak istiyoruz. Öncelikle olarak dil sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye'de kültür, eğitim, ekonomi, siyaset ve ticaret gibi konularda iş birliğini artırmak istiyoruz. Türkiye'de yaşayan Kadınların Türkiye vatandaşlarıyla uyum içinde yaşamalarına katkı bulmak için Arap Kadınlar Birliğini kurduk. Arap kadınlara yönelik aktiviteler yapacağız. Arap Topluluğu olarak diğer meslek dallarında çalışmalarımız devam edecek."