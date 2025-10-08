İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Türkiye'de yatırım vaadiyle kandırdılar! Yabancı uyruklu iş insanını dolandıran şüpheliler yakalandı

Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirme amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirlendi.

8 Ekim 2025 Çarşamba 14:00
Türkiye'de yatırım vaadiyle kandırdılar! Yabancı uyruklu iş insanını dolandıran şüpheliler yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

