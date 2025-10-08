Türkiye'de yatırım vaadiyle kandırdılar! Yabancı uyruklu iş insanını dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

