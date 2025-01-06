Suriye'de muhalif gruplar 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi; devrik lider Beşar Esed Rusya'ya kaçtı. 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle 13 yıldır Türkiye'de sığınmacı olan Suriyeliler için dönüş umudu doğdu. Yeni yönetimin lideri Ahmet Şara, ülkenin yeniden inşası için yurtdışındaki gençleri ülkeye davet etti. Lise ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan ve ülkelerini yeniden inşa etmek için dönüş hazırlığı yapan Suriyeli doktor Mohammed Kara ile mimar Nesibe Alloni, duygularını Akşam Gazetesi'ne anlattı; ülkelerini ayağa kaldıracaklarını söyledi.

'YARALARI SARIP ŞİFA OLACAĞIM'

Doktor Mohammed Kara: Suriye'ye dönüp oradaki yaraları sarmak, halkıma şifa dağıtmak istiyorum. Ülkemin hekimlik anlamında ne desteğe ihtiyacı varsa elimden geleni yapacağım. Bize kucak açan Türkiye'ye minnettarım. Burada olduğum süreçte Türk halkına bir insan olmak için elimden geleni yaptım. Sırada ülkem var. 13 yıl süren savaştan geriye enkaz kaldı. Bizler Türkiye'de okuduk özgür Suriye'de hizmet vereceğiz. Suriyeli gençler eğitimini ihmal etmemeli.

'MODERN BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ'

Mimar Nesibe Alloni: Vatanıma kavuşacağım günü iple çekiyorum. Bu günlerin hayaliyle mimar oldum. Modern Suriye'nin inşasına ben de katkı sunacağım. Doğduğum şehir olan Deyrizor, Fırat Nehri kenarında. Suriye'ye dönüp bu güzel tabiatın mimarisinde gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Esed rejimi insanları öldürmenin yanı sıra ülkenin tarihi yapılarını da imha etti. Bunun için de çalışmalarım olacak. Türkiye'de aldığım eğitimle Suriye'nin yeniden inşasında görev alacağım.

BAKAN VE VALİ DE TÜRKİYE'DEN MEZUN

Yüksek lisanslarını Türkiye'deki üniversitelerde tamamlayan Esaad Hasan Eş-Şiybani Suriye Dışişleri Bakanı; Azzam Garib ise Halep Valisi olmuştu.

Esaad Hasan Eş-Şiybani

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