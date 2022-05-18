Türkiye'deki devlet hastaneleri içinde en büyüğü! Doğmaz çiftine anne baba mutluluğu yaşattı

Altı yıldır evli olan Elif ve Gökçen Doğmaz, tüp bebek tedavisi alanında modern teknolojiyle donatılmış şehir hastanesinde devletin sağladığı ücretsiz hizmet sayesinde, yıllardır özlemini çektikleri bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

32 yaşındaki anne Elif Doğmaz, uzun bir bekleyişin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 2 kilo 550 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Hastaneden taburcu olmadan önce yaşadığı mutluluğu, AA muhabirine dile getiren Elif Doğmaz, tüp bebek yapmaya karar verdiklerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki merkezin yeni hizmet vermeye başladığını söyledi.

Merkezin açıldığını duyduklarında başvurduklarını, iki aşılamanın ardından tüp bebek tedavisine başladıklarını anlatan Doğmaz, şöyle devam etti:

"Çok mutluyuz. İlk denememizde oldu. Süreç güzeldi. Hocalarımızın ilgilenmesi, tedavi yöntemleri. Hemşireler çok ilgiliydi. Bu tür sorunları olanlar Çam ve Sakura'da tedavisini olabilir. Heyecanlı bir bekleyişti. Kontrollerimi de yine burada oldum. Üzüldüğümüz zorlandığımız durumlar da oldu ama hocalarımız, hemşirelerimiz hep yanımızdaydı. Beni hep arıyorlardı. Gebelik sonrasında da hep takip ettiler. Hemşireler yapılması gereken şeylere yönlendiriyorlardı. Devletin bu şekilde destekte bulunması çok güzel. Maddi ve manevi çok destek gördük. Dışarıda çok pahalı tüp bebek yöntemleri. Biz de önce devletin imkanlarından yararlanalım, eğer olmazsa özeli deneriz dedik ve ilk denememizde oldu. Bebeğimize İnci adını koyduk. İnci tanemiz, değerli."

- "BAŞARILI OLMAK ZORDUR AMA İLKİNDE BAŞARILI OLUNDU"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, Elif Doğmaz'ın tüp bebek merkezine ilk müracaat eden hastalardan olduğunu söyledi.

Devletin şartlarıyla hastayı değerlendirmeye aldıklarını dile getiren Polat, açıklanamayan infertilite (kısırlık) grubuna girdiği için hastaya öncelikle iki kere aşılama yapıldığını anlattı.

Olumsuz cevap alınca tüp bebek uygulamasına geçtiklerini belirten Polat, "İlk uygulamada gebeliği oluştu. Gebeliğini de biz takip ettik, doğumunu da yaptırdık. Allah analı babalı büyütsün. 6 yıllık evli, 5 yıllık infertil hasta. Uzun süreli bir infertilite demektir bu. Tedavi almak zordur bu hastalarda. Başarılı olmak zordur ama ilkinde başarılı olundu ve gebeliği elde ettik. Sonuçta da sağlıklı bir şekilde İnci'yi kucağına almış oldu." ifadelerini kullandı.