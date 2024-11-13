Türkiye'deki Kudüs algısı düşünüldüğünden çok daha yüksek

Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, kuruldukları 2008'den itibaren Kudüs'te Osmanlı'dan kalan tarihi mekanların restorasyonunu yaptıklarını ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkan Kudüs halkına da her alanda insani yardım desteğinde bulunduklarını söyledi.

Demirci, Kudüs'teki yardım faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye genelinde yaptıkları bilinçlendirme faaliyetleriyle Kudüs'ün milli ve manevi değerini de anlatmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Anaokullarından üniversite kampüslerine, meydanlardan salon programlarına, yarışmalardan basılı ve görsel medyaya kadar her alanda Kudüs'ü gündemde tutmaya gayret ettiklerinin altını çizen Demirci, Türkiye'deki vatandaşların Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin algılarını incelemek için "Türkiye'de Kudüs Algısı Araştırması" yaptıklarını aktardı.

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümünün Kudüs'e gitmek istediğini ifade ettiğini aktaran Demirci, "Bu araştırma bize gösteriyor ki milletimiz bunca manipülasyona rağmen Kudüs'e sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya da devam edecek." dedi.

Demirci, araştırma sonucunda yıllardır yaptıkları çalışmaların meyvesini vermiş olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Fakat kesinlikle yeterli değil. Araştırma, bundan sonraki süreçte çok daha çalışmamız gerektiğini söylüyor. Araştırmayı halka açık bir şekilde paylaşacağız. Herkes bu araştırmadan faydalanabilecek. Araştırma şunu gösteriyor, Kudüs, halkımızın kalbinde, yüreğinde ciddi bir yer kaplıyor." diye konuştu.

- TÜRKİYE'DEKİ KUDÜS ALGISI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ise Kudüs'ün Türkiye ve İslam dünyası için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Mirasımız Kudüs Derneği'nin, "Kudüs ile ilgili Türkiye'de genel algı nedir?" sorusuna cevap aramak için harekete geçtiğini söyledi.

Araştırma çerçevesinde çok değişik ve çapraz sorular oluşturduklarına işaret eden Kurşun, şöyle devam etti:

"Anketin sonucuna göre, Türkiye'de Kudüs algısı pek çok insanın düşündüğünden çok daha yüksek. Bu sonuç birkaç nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, çatışma alanı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Diğer taraftan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi. Bu nedenle Kudüs'e ilgi oldukça yüksek. Ancak Kudüs ile ilgili bilgilendirme konusunda bazı yetersizlik olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle araştırma merkezleri, üniversiteler ve medyanın Kudüs konusunda daha doğru ve anlamlı bilgilerle donatılması gerektiğini gördük."

Prof. Dr. Kurşun, Türkiye de dahil olmak üzere bütün İslam ülkelerinin Kudüs konusunda alınacak kararlarda, kamuoyunun bilgisine, algısına, taleplerine önem vermek zorunda olduğunu belirterek, bu çalışmanın aslında bu karar mekanizmalarına bir mesaj niteliği taşıdığını dile getirdi.

- "ÖNGÖRÜLERİMİZİN ÇOK BÜYÜK KISMI DOĞRULANDI"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın da araştırmanın genel olarak algı, tutum ve beklentilerin ne olduğuyla ilgili sorular içerdiğini aktardı.

Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kudüs'ün kutsal şehir olduğunun farkına vardığını vurgulayan Akın, "Türk toplumunun, hem bu kutsiyetin korunması hem de bölgenin savaş ve istikrarsız durumundan çıkarılmasıyla ilgili hassasiyetini net bir şekilde tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Akın, 1109 kişiyle yapılan ankette, cinsiyet, meslek, medeni hal ve yaş gruplarının dikkate alındığını belirterek, "İlk kıble olması nedeniyle Kudüs ile ilgili toplumsal bir hafıza var. Bu kutsiyetle ilgili farkındalığı bekliyorduk. Son bir yıldır bölgede savaşla ilgili yaşanan gerilim ve trajedinin de ankete yansımasını bekliyorduk. Onu da tespit etmiş olduk. Aşağı yukarı öngörülerimizin çok büyük kısmının doğrulandığını görmüş olduk." diye konuştu.