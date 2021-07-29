İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2021 Perşembe / 19 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4967
  • EURO
    10,1155
  • ALTIN
    498.75
  • BIST100
    1387.69
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
Güncel

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:33
ABONE OL

Başkent Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi.

Öte yandan bulutların da etkisiyle KKTC'de yer yer is kokusu hissediliyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne'ye gökyüzünden ince ince kül yağıyor, gözyaşı gibi kahverengiye döndü havanın rengi... Manavgat yangınıyla bağlantılı olmalı, çok acı... Türkiye'ye, tüm insanlığa geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.