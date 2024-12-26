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Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü sürüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü sürüyor
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Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Recep Hüseyin (23), ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye 9 yıl önce sığındığını belirterek, "Savaş bitti, ülkeme geri dönüyorum. İçimde huzur var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeri var." dedi.

Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Şakir (28) ise Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye döndüğünü anlatarak, "Esed gitti, her şey iyi oldu. Artık bir şey kalmadı orada, çok mutluyum." diye konuştu.

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