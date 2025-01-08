Türkiye'den 12 ülkeyle işbirliği

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Başkanlık, arşiv alanında yaptığı işbirlikleriyle uluslararası çalışmalar yürütüyor.

Bugüne kadar 74 ülke ile arşiv alanında işbirliği protokolü imzalayan Başkanlık, birçok ülkeyle de müzakerelerini sürdürüyor.

Ülkelerin ulusal mevzuatları ve uluslararası arşivcilik uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan protokollerin içeriğinde ise ülkelerin ortak tarihlerine ilişkin belge örneklerinin teatisi, uzman arşivci değişimi, ortak sergi-yayınlar ve arşiv alanında tecrübe paylaşımı gibi konular yer alıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 2024 yılı içerisinde 8'i ilk defa, 4'ü yenileme olmak üzere toplam 12 ülke ile arşiv alanında işbirliği protokolü imzalandı.

İlk kez işbirliği protokolü imzalanan ülkeler, Moritanya, Finlandiya, Tanzanya, Irak, Panama, Şili, Hollanda ve Kamerun olurken, Katar, Kırgızistan, KKTC ve Sırbistan'la protokoller yenilendi.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Evrak ve Arşiv Yönetimi Dairesi ile 18 Nisan'da, Irak Cumhuriyeti Kültür Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Milli Kütüphanesi ve Arşivi ile 22 Nisan'da, Sırbistan Devlet Arşivleri ile 11 Ekim'de, Kırgızistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanlığı ile 5 Kasım'da, Katar Milli Arşivleri ile 14 Kasım'da imzalanan protokoller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda ülkeler arası çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar kapsamında imza altına alınmıştı.