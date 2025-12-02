İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4511
  • EURO
    49,3369
  • ALTIN
    5754.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den 80 mil açıkta yeni saldırı! Rus gemisine Karadeniz'de sabotaj
Güncel

Türkiye'den 80 mil açıkta yeni saldırı! Rus gemisine Karadeniz'de sabotaj

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıdığı sefer sırasında Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını ve Sinop'a ilerlediğini bildirdi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 09:29 - Güncelleme:
Türkiye'den 80 mil açıkta yeni saldırı! Rus gemisine Karadeniz'de sabotaj
ABONE OL

Denizcilik Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MIDVOLGA-2 adlı tankerin, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıdığı sefer sırasında Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası gemideki 13 personelin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı belirtildi.

"GEMİ, MAKİNELERİ İLE SİNOP'A DOĞRU SEYİR ETMEKTEDİR"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir."

  • Denizcilik Genel Müdürlüğü
  • MIDVOLGA-2 tankeri
  • Rusya Gürcistan Saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.