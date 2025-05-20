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Türkiye'den AB ve ABD'nin Suriye kararına ilk değerlendirme: Son derece olumlu adımlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır.' ifadesini kullandı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 20:19 - Güncelleme:
Türkiye'den AB ve ABD'nin Suriye kararına ilk değerlendirme: Son derece olumlu adımlar
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde, masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye'nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

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