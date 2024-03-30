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Türkiye'den ABD heyetine net mesaj: Terör örgütüne desteği kesin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ni kabul etti. Heyete, “daha derin iş birliği için” birinci koşulun terör örgütü PYD/YPG'ye verilen desteğin kesilmesi olduğu mesajı verildi.

Yeni Şafak30 Mart 2024 Cumartesi 08:07 - Güncelleme:
Türkiye'den ABD heyetine net mesaj: Terör örgütüne desteği kesin
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ABD ile artan diplomasi trafiği savunma seviyesinde devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi 4 üyesiyle dün Ankara'daydı. ABD heyetinde Komite Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar yer aldı. Heyet Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de bulundu. ABD'li heyetin Güler'le görüşmesinde ikili askeri ve savunma ilişkileri ele alındı. Terörle mücadele, ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği destek, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci gibi konular görüşüldü. Kaynaklar, Güler'in ABD'nin YPG'ye sağladığı destekle ilgili Türkiye'nin hassasiyetini ilettiğini bildirdi. Öte yandan görüşmede iki ülke arasındaki F-16 teslimi konusu başta olmak üzere askeri ve savunma iş birliği konuları da değerlendirildi.

KISITLAMALAR KALKMALI

Kongre delegasyonlarının yeniden Türkiye'ye düzenli olarak gelmeye başlamalarının çok önemli olduğunun altını çizen bakanlık kaynaklar, bu görüşmelerde sağlanan karşılıklı iletişimin, netice itibariyle ABD'de karar alıcılar nezdinde etkileşimi de arttırdığını ifade etti. ABD'li heyete öncelikli olarak bugüne kadar kongre tarafından engellenen satış listesinin verildiği, savunma sanayii alanında daha derin işbirliğini mümkün kılacak beklentilerin aktarıldığı öğrenildi. Bu beklenti, net olarak "kısıtlamaların kaldırılması" savunma sanayii alımlarının serbest bırakılması, yaptırım politikasından vazgeçilmesini içeriyor.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Edinilen bilgilere göre komite üyeleri Türkiye'nin Suriye konusundaki görüşlerini sordu. ABD'nin oradan çekilmesi henüz netlik kazanmasa da öncesi ve sonrasına ilişkin neler yapılabileceği bir süredir konuşuluyor. Türkiye ve ABD'nin daha fazla iş birliğini nasıl sağlayabileceği konusu üyelere anlatıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD'li muhataplara bunun sağlanmasının birinci koşulunun PYD ve YPG'ye verilen desteğin kesilmesi olduğu bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesi ve güvenlik hassasiyetinin altı bir kez daha kalın çizgilerle çizildi.

HASSASİYETLER ILETILDI

TBMM'de Milli Savunma Komisyonu ile görüşen ABD'li heyet, komisyon başkanı Hulusi Akar ile Türkiye-ABD ilişkilerini ele aldı. Akar, uzun zaman sonra parlamentolar arası görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, genel ve askeri konulardaki problemleri, görüşleri kendilerine ilettiklerini belirtti. Akar, heyet ile PKK-YPG, İsrail-Gazze, Azerbaycan-Ermenistan konularını görüştüklerini, bu konulardaki hassasiyetlerin kendilerine iletildiğini ifade etti. Akar, Türkiye'de veya ABD'de buluşmak suretiyle görüşmelerin devamı konusunda mutabık kalındığını da söyledi.MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşen heyet, İstanbul'da da Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alındı.

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