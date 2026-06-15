Türkiye'den ABD-İran mutabakatına destek: Barış ve istikrara katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mutabakatın bölgesel ve küresel istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Yılmaz, anlaşmanın sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi bakımından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"KÜRESEL İSTİKRARIN GÜÇLENMESİ BAKIMINDAN MEMNUNİYET VERİCİ"

Yılmaz, paylaşımında, mutabakatın bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunacağını, aynı zamanda çatışmaların yol açtığı insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesine yardımcı olacağını kaydetti.

Diplomatik sürece katkı sunan ülke ve liderleri tebrik eden Yılmaz, barış anlaşmasının herhangi bir sabotaja uğramadan ve provokasyonlarla zayıflatılmadan tamamlanmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderleri tebrik ediyor, barış anlaşmasının sabotaja uğramadan, provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış diplomasisini sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla bölgesel barışa, istikrara ve karşılıklı iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

"BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Mutabakatın bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Kurtulmuş, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Sürece katkı sunan ülkelere teşekkür eden Kurtulmuş, özellikle Pakistan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, "Bu aşamaya gelinmesinde başta Pakistan olmak üzere arabuluculuk ve yapıcı katkı sunan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutabakatın hassasiyetle korunması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kurtulmuş açıklamasında, "Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere, bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına fırsat verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sulh ve selametin hâkim olması, bölgede huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya konulan çabaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmayı ve bu yöndeki girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.