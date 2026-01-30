Türkiye'den ABD ve İran'a ''masada çözün'' çağrısı! Ankara'dan Tahran'a 4 mesaj

ABD ve İran'ın tansiyonu yükselten açıklamaları üzerine Türkiye doğrudan devreye girdi. Taraflar arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenen Ankara, "Masada çözüm en akılcı yaklaşım" telkininde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki filonun İran'a hareket ettiğine dair açıklaması, bölgedeki gerilimi yeniden artırdı. Ankara, Washington ile Tahran arasında yükselen tansiyonu düşürmek için devreye girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşecek.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye, iki tarafın da sorunu masada çözmesi için çaba gösteriyor. Sağduyulu yaklaşım olmadığı için 12 gün savaşlarının yaşandığı görüşünde olan Ankara, bu yüzden taraflara sağduyu çağrısı yaparak, kolaylaştırıcı rol üstleniyor.

"TEHDİTLERİ HAFİFE ALMAYIN"

Diplomatik kaynaklar, "ABD'nin de İran'ın da ilk tercihi savaş olmaz. İki tarafın da bundan kaçındığına dair Türkiye'nin bir gözlemi var" görüşünde. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li yetkililere "İran dosyalarını tek tek kapatın" çağrısı yaparken, Ankara'nın Tahran'a da "12 gün savaşlarında yaşananlar ortada. Bu yüzden tehditleri hafife almayın. Masada çözüm en akılcı yaklaşım" telkininde bulunduğu ifade edildi. Konuştuğum diplomatik bir kaynak da, "Diplomasi her zaman işleyen bir araçtır. Müdahale olsa bile diplomasi işler ve masaya dönülür" dedi.

İRAN'A 4 TEMEL MESAJ

Diplomatik kaynaklar, bugünkü Fidan-Erakçi görüşmesinde, Türkiye'nin 4 kritik mesaj vereceğini ifade etti:

- İran'daki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarı Türkiye için büyük önem taşıyor.

- Türkiye, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı. Böyle bir adım, bölgesel ve küresel çapta risk oluşturur.

- Mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye katkı sunmaya hazır.

- Türkiye, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl çözüme ulaşılmasını destekliyor.

