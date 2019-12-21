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Son dakika... Türkiye'den ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Biz İskandinav ülkesi değiliz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'ye yönelik de yaptırım kararlarını içeren ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) Başkan Trump'ın onay vermesine ilişkin, 'Biz bir İskandinav ülkesi değiliz, biz ağır sınamaların olduğu bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'nin stratejik öneminin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor.' açıklamasında bulundu.

21.12.2019  10:50 - Güncelleme: 21.12.2019  10:55
Ünal'ın açıklamalarından satır başları...
 
 
Öncelikle meseleye kendi çerçevesinde değil bağlamında bakmak gerekli.Türkiye bir süreden beri bölgesinde neyin mücadelesini veriyor? Ve Türkiye hangi sınamalardan geçiyor. Hem ekonomi anlamında hem de vekalet savaşları anlamında. Bölgede Türkiye uzunca bir süreden beri kendi güvenliğini sağlamak, kendi hava savunma sistemini kurmak, sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için mücadele veriyor. 
 
Türkiye, ABD ile olan ilişkilerinde şimdiye kadar sorumluluklarını her zaman yerine getirdi. Trump'ın azil süreci daha çok seçimlere yönelik. Trump baskı altına alınmaya çalışılıyor.
 
 
 
Mesele Türkiye'nin kendisini anlatması değil. Ne Doğu Akdeniz'de, ne Suriye'de, ne Kuzey Irak'ta geri adım atmamız gerekiyor. Türkiye 17 yıldan beri bölgesinde teslim olmayarak önemli bir mesafe katetti. 
 
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ 
 
Türkiye'nin sınırları NATO'nun sınırları. Hep bizim sorumluluklarımızı konuşuyoruz ama NATO ve ABD'nin sorumluluklarını da konuşmak gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ABD ve NATO'nun bundan haberi olmaması mümkün mü? Tüm sınamalara karşı aldığımız önlemler var. Türkiye'ye karşı yaptırım söylemleri ilk kez olmuyor. Türkiye bu sınamaları daha önce de yaşadı. Türkiye son 4 yıldır ağır sınamalardan geçiyor, ve tüm sınamalardan başarıyla çıkacaktır. 
 
Biz bir İskandinav ülkesi değiliz, biz ağır sınamaların olduğu bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'nin stratejik öneminin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. 
 
FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın hangi amaçlarla hareket ettiklerini bilmiyor muyuz. DEAŞ'ın kim tarafından kurulduğunu bilmiyor muyuz. Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısını kimin desteklediğini bilmiyor muyuz.

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