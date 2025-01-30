Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

- ABD'DE YOLCU UÇAĞI İLE ASKERİ HELİKOPTER HAVADA ÇARPIŞTI

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.

Yetkililer, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kazadan kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etmişti.