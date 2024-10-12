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Türkiye'den ABD'ye 'Suriye' tepkisi: Gerçeklerle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasına tepki gösterdi. Keçeli, '13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.' ifadelerini kullandı.

DHA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Türkiye'den ABD'ye 'Suriye' tepkisi: Gerçeklerle bağdaşmıyor
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum haline ilişkin 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 yıl daha uzatması hakkında yazılı açıklama yaptı. Keçeli, "ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019 tarihinde yayınladığı 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır" denildi.

  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
  • suriye

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